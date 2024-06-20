В ДТЕК розповіли про наслідки останнього обстрілу енергосистеми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Сьогодні чергова атака. Одна з наших станцій, яка працювала і видавала електроенергію в мережу - постраждала. Були прильоти, які спричинили пожежу", - сказав він.

Сахарук додав, що під час атаки було поранено троє енергетиків.

Внаслідок обстрілу робота ТЕС була призупинена, пояснив виконавчий директор ДТЕК. Він додав, що ця станція вже близько п’яти разів була атакована ворогом і компанії знову треба з нуля розпочинати ремонти.

"Людей не вистачає, але знаходимо рішення. Переміщуємо людей з однієї станції на іншу, долучаємо співробітників компаній ДТЕК, які не працюють на станціях. Це і співробітників мережевих компаній, шахтарів. Зараз максимально виходимо з ситуації таким чином, щоб забезпечувати продовження ремонтних робіт", - наголосив Сахарук.

Атаки РФ на енергетику України

Зазначимо, що це вже сьома масована атака на енергетику України. Ворог почав атакувати не взимку, а веснно, починаючи з 22 березня. В той день було пошкоджено всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Друга атака відбулась 29 березня. Тоді були атаковані одразу три теплоелектростанції в Україні.

Третя атака - 11 квітня. Тоді під час масованого удару по Україні була повністю зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області.

Четверта атака сталася 27 квітня. Тоді російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДТЕК.

П'ятий обстріл по енергетиці стався 8 травня. Тоді РФ застосувала понад 70 ракет і дронів. Під ударом опинилися об'єкти енергетики у шести областях, серйозних пошкоджень зазнали три ТЕС.

Шостий обстріл стався 1 червня. У п'яти областях були пошкоджені енергетичні об'єкти. Окупанти обстріляли дві ТЕС та дві ГЕС.

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