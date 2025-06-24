Росія хоче заборонити українську в школах на ТОТ, МЗС відповіло словами Куліша

Заборона щодо вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) є черговим проявом геноцидної політики країни-терориста Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

"Заборона" української в школах на ТОТ

Як пише "Интерфакс", Мінпросвіти Російської Федерації (РФ) планує з 1 вересня 2025-го виключити із загальної, основної загальної та середньої загальної освіти українську мову.

"Зміни вносять у федеральні освітні програми на рівнях початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти в частині виключення української мови у зв'язку зі зміненою геополітичною ситуацією у світі", - ідеться в пояснювальній записці.

Реакція МЗС

"Імперська Росія, яка систематично маніпулює мовним питанням для виправдання агресії, провадить цілеспрямовану політику русифікації, асиміляції, геноцидного винищення цілих народів, пригноблення інших культур, придушення національної ідентичності", - додає МЗС.

Відомство відзначило, що Московія століттями намагалась заборонити українську мову більше сотні разів. Втім, зрештою українська мова пережила всіх гнобителів, які загинули разом зі своїми указами та доносами.

"Російським шовіністам, які вирішили вчергове "заборонити" українське слово у Херсонській області (на тимчасово окупованій частині регіону, - ред.) можемо відповісти словами великого уродженця регіону Миколи Куліша: "Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя!" Сьогодні українська мова не беззбройна", - зауважило МЗС.

Російські "заборони" та окупація, як відзначає відомство, зрештою згинуть, а ворогу, який забереться геть з України - "пролунає відбірне та міцне українське слово".