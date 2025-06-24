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Россия хочет запретить украинский в школах на ВОТ, МИД ответил словами Кулиша

Вторник 24 июня 2025 10:24
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Россия хочет запретить украинский в школах на ВОТ, МИД ответил словами Кулиша Иллюстративное фото: Россия хочет запретить украинский в школах на ВОТ, МИД ответил словами Кулиша (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Запрет на изучение украинского языка в школах на временно оккупированных территориях (ВОТ) является очередным проявлением геноцидной политики страны-террориста России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"Запрет" украинского в школах на ВОТ

Как пишет "Интерфакс", Минобразования Российской Федерации (РФ) планирует с 1 сентября 2025-го исключить из общего, основного общего и среднего общего образования украинский язык.

"Изменения вносятся в федеральные образовательные программы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования в части исключения украинского языка в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире", - говорится в пояснительной записке.

Реакция МИД

"Имперская Россия, которая систематически манипулирует языковым вопросом для оправдания агрессии, проводит целенаправленную политику русификации, ассимиляции, геноцидного истребления целых народов, угнетения других культур, подавления национальной идентичности", - добавляет МИД.

Ведомство отметило, что Московия веками пыталась запретить украинский язык более сотни раз. Впрочем, в конце концов украинский язык пережил всех угнетателей, которые погибли вместе со своими указами и доносами.

"Российским шовинистам, которые решили в очередной раз "запретить" украинское слово в Херсонской области (на временно оккупированной части региона, - ред.) можем ответить словами великого уроженца региона Николая Кулиша: "Каждое слово убеждает тогда, когда за ним звенит оружие!" Сегодня украинский язык не безоружен", - отметил МИД.

Российские "запреты" и оккупация, как отмечает ведомство, в конце концов сгинут, а врагу, который уберется прочь из Украины - "прозвучит отборное и крепкое украинское слово".

Репрессии в оккупации

Россия продолжает усиливать репрессивную политику на временно оккупированных территориях Украины. Местное население подвергается системному давлению: людей заставляют получать российские паспорта под угрозой увольнения с работы, лишения социальных выплат и доступа к базовым услугам. Распространенной практикой стали обыски, задержания и преследования за проукраинскую позицию.

В конце 2024-го стало известно об усилении репрессий в отношении проукраински настроенных детей. В школы начали часто наведываться инспекторы по делам несовершеннолетних.

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