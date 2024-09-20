Росія хоче вийти на цілодобові атаки "Шахедами", але в цю гру можна грати вдвох, - ЦПД

"Постійні зальоти шахедів є елементом розвідки. Для росіян шахеди лишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції. Щодо дальніх, основна функція - розвідка. Збільшення кількості виробництва бляшанок також має свою мету - вони хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак в майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними", - заявив Коваленко.

Голова ЦПД додав, що в цю гру можна грати вдвох, оскільки на відміну від української протиповітряної оборони (ППО), російська - має точковий характер й не здатна прикрити усю територію Російської Федерації (РФ). Водночас посилення інтенсивності дронових атак по Росії зрештою призведе до регулярних провалів ворожої ППО, як це було під час удару по місту Торопець.

Російські "Шахеди"

Це БпЛА, які Росія активно використовує сьогодні проти України. Однак варто зазначити, що самі "Шахеди" не є російськими розробками, а походять з Ірану. Їхні моделі, такі як Shahed-131 і Shahed-136 наразі активно застосовуються терористами для ураження інфраструктури нашої країни.

Ці безпілотники вирізняються тим, що їх використовують як камікадзе, тобто вони призначені для одноразового застосування: після влучання у ціль апарат знищується.

Протягом останніх місяців Росія ледь не щодня застосовує "Шахеди" під час нічних ударів по України. Як приклад, у ніч на 20 вересня, окупанти запустили 70 БпЛА, але нашій ППО вдалось знищити 61 дрон. Інші ж дев'ять були локаційно втрачені.