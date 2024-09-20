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Росія вночі запустила 70 дронів та чотири ракети: скільки цілей збила ППО

П'ятниця 20 вересня 2024 10:23
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Росія вночі запустила 70 дронів та чотири ракети: скільки цілей збила ППО Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 20 вересня ворог атакував Україна чотирма ракетами та запустив 70 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити більше 60 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Цієї ночі ворог атакував Україну:

  • трьома ракетами невстановленого типу, що були запущені по Донецькій області;
  • керованою авіаційною ракетою Х-59, яку було запущено з простору тимчасово окупованої території Запорізької області по Дніпропетровській області;
  • 70-му ударними БпЛА, які були запущені з територій російських Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Під час повітряного бою вдалось знищити:

  • 61 ударний БпЛА;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Зокрема дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Наразі інформація щодо постраждалих, або ж руйнувань - не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у:

  • Київській;
  • Дніпропетровській;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Сумській областях й не тільки.

Нічні атаки на Україну

Варто додати, що протягом останніх місяців Росія майже щодня вдається до нічних атак проти України. Як приклад, у ніч на 19 вересня ППО знищила ще 42 БпЛА й керовану авіаційну ракету, а 18 вересня - 46 дронів типу Shahed.

Також від початку року ворог здійснив вже дев'ять масованих обстрілів проти енергетичного сектору України, внаслідок чого цього літа споживачам повернули графіки відключень світла.

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