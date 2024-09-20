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Россия хочет выйти на круглосуточные атаки "Шахедами", но в эту игру можно играть вдвоем, - ЦПД

Фото: дрон типа Shahed (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Постоянные запуски беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed являются элементом вражеской разведки. Впрочем, усиливая их производство, Россия желает выйти на круглосуточный режим атак в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Постоянные залеты шахедов являются элементом разведки. Для россиян шахеды остаются именно ударным оружием на ближние дистанции. Что касается дальних, основная функция - разведка. Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель - они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными", - заявил Коваленко. 

Глава ЦПИ добавил, что в эту игру можно играть вдвоем, поскольку в отличие от украинской противовоздушной обороны (ПВО), российская - имеет точечный характер и не способна прикрыть всю территорию Российской Федерации (РФ). В то же время усиление интенсивности дроновых атак по России в конечном итоге приведет к регулярным провалам вражеской ПВО, как это было во время удара по городу Торопец. 

Российские "Шахеды" 

Это БпЛА, которые Россия активно использует сегодня против Украины. Однако стоит отметить, что сами «Шахеды» не являются российскими разработками, а происходят из Ирана. Их модели, такие как Shahed-131 и Shahed-136 сейчас активно применяются террористами для поражения инфраструктуры нашей страны. 

Эти беспилотники отличаются тем, что их используют как камикадзе, то есть они предназначены для одноразового применения: после попадания в цель аппарат уничтожается.  

В течение последних месяцев Россия чуть ли не ежедневно применяет "Шахеды" во время ночных ударов по Украине. В качестве примера, в ночь на 20 сентября, оккупанты запустили 70 БпЛА, но нашей ПВО удалось уничтожить 61 дрон. Другие же девять были локально потеряны. 

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