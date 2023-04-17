Росія хоче війни, це найбільша перешкода для миру, - глава МЗС України

Росія хоче продовжувати війну. Таке бажання країни-агресора є найбільшою перешкодою для миру.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це під час свого візиту в Ірак заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Росія прагне війни. І це найбільша перешкода, найбільша перешкода на шляху до миру", - зазначив глава МЗС.
За його словами, що б не говорили чиновники країни-агресора, Росія все одно не хоче припиняти війну.
"Нам потрібно, щоб Росія погодилася з дуже простим фактом: вона має припинити війну та піти з території України. Це дасть простір для дипломатії", - додав він.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда назвав небезпечними заклики до якнайшвидшого завершення війни Росії проти України.
Також ми писали, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, переговори між Росією та Україною щодо припинення вогню наразі неможливі.
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