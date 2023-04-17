Росія хоче війни, це найбільша перешкода для миру, - глава МЗС України

"Росія прагне війни. І це найбільша перешкода, найбільша перешкода на шляху до миру", - зазначив глава МЗС.

За його словами, що б не говорили чиновники країни-агресора, Росія все одно не хоче припиняти війну.

"Нам потрібно, щоб Росія погодилася з дуже простим фактом: вона має припинити війну та піти з території України. Це дасть простір для дипломатії", - додав він.