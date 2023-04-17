Россия хочет войны, это самое большое препятствие для мира, - глава МИД Украины

"Россия стремится к войне. И это самое большое препятствие, самое большое препятствие на пути к миру", - отметил глава МИД.

По его словам, что бы не говорили чиновники страны-агрессора, Россия все равно не хочет прекращать войну.

"Нам нужно, чтобы Россия согласилась с очень простым фактом: она должна прекратить войну и уйти с территории Украины. Это даст пространство для дипломатии", - добавил он.