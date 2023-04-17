Росія хоче війни, це найбільша перешкода для миру, - глава МЗС України

Росія хоче продовжувати війну. Таке бажання країни-агресора є найбільшою перешкодою для миру.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це під час свого візиту в Ірак заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.