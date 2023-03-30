Росія хоче використати Молдову проти України за прикладом Білорусі, - Санду

Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.
Про це заявила президент Молдови Майя Санду, пише РБК-Україна з посиланням на телеканал Vocea Basarabiei.
"Спроби РФ підірвати, повалити владу, і ми маємо докази. Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад, у випадку з Білоруссю", - сказала вона.
Санду нагадала про нещодавню заяву президента РФ Володимира Путіна про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.
"Ви бачили нещодавні заяви Кремля про те, що вони розмістять ядерну зброю на території Білорусі. Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Проте сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян і тому її не можна використовувати так, як використало б проросійське керівництво", - додала вона.
Нагадаємо, 25 березня російський президент Володимир Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.
Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.
До цього українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові, метою якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади. Своєю чергою, Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки щодо планів Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.
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