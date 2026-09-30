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Росія хоче відволікти увагу від своїх поразок в Україні ядерним шантажем НАТО, - Рютте

19:58 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Росія хоче відволікти увагу від своїх поразок в Україні ядерним шантажем НАТО, - Рютте Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Віталій Носач РБК-Україна)
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НАТО не бачить жодної безпосередньої загрози для території Альянсу та вважає залякування з боку РФ спробою відволікти увагу від своїх проблем в Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Заяви очільника Альянсу пролунали після публікацій у ЗМІ про лист від Росії, у якому Москва застерігала НАТО від спроб відрізати Калінінград від материкової частини РФ та погрожувала залученням усього арсеналу, включно з ядерною зброєю.

Рютте відмовився підтверджувати зміст листа, але закликав РФ припинити ядерний шантаж і наголосив, що Альянс повністю готовий до захисту союзників.

"Ми до цього готувалися, ми це планували, і це стосується всього НАТО. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Цієї загрози немає, і якщо щось трапиться, ми готові їй протистояти", - заявив він на саміті Euronews з питань оборони та космосу.

Генсек додадав, що не сприймає подібні погрози серйозно, оскільки Росія ніколи не зможе виграти конфронтацію з НАТО.

"Усім відомо, що він (ред - російський диктатор Володимир Путін) ніколи не зможе перемогти НАТО. Я не сприймаю це серйозно. Але, звичайно, ми повинні відповісти та чітко заявити, що НАТО є оборонним альянсом, і зупинити війну в Україні та припинити ядерні загрози", - підкреслив очільник Альянсу.

За словами Рютте, чергова ескалація риторики з боку Кремля пов'язана з тим, що війна проти України розгортається не на користь Москви. Він зауважив, що РФ намагається розділити союзників та змістити фокус уваги.

За даними НАТО, російська армія щомісяця втрачає 43 000 військовослужбовців убитими або важко пораненими на передовій.

Водночас справи у Києва йдуть краще, ніж рік тому, а партнери продовжують надавати військову підтримку.

Генсек закликав країн-членів Альянсу зберігати спокій, нарощувати оборонні інвестиції та продовжувати підтримку України.

Нагадаємо, що кремлівський режим регулярно вдається до ядерних погроз та лякає Захід загостренням.

Зокрема, 30 вересня в посольстві РФ в Ірландії висунули чергові ультиматуми щодо Калінінградської області та заявили про готовність застосувати весь свій арсенал у разі її блокади країнами НАТО.

Своєю чергою, союзники України та міжнародні партнери уважно стежать за подібними риториками Кремля.

Раніше турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан зазначав, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі критичного виснаження своїх сил на фронті та в тилу.

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