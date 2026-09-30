Россия хочет отвлечь внимание от своих поражений в Украине ядерным шантажом НАТО, - Рютте

НАТО не видит никакой непосредственной угрозы для территории Альянса и считает устрашение со стороны РФ попыткой отвлечь внимание от своих проблем в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Заявления главы Альянса прозвучали после публикаций в СМИ о письме от России, в котором Москва предостерегала НАТО от попыток отрезать Калининград от материковой части РФ и угрожала привлечением всего арсенала, включая ядерное оружие.

Рютте отказался подтверждать содержание письма, но призвал РФ прекратить ядерный шантаж и подчеркнул, что Североатлантический союз полностью готов к защите союзников.

"Мы к этому готовились, мы это планировали, и это касается всего НАТО. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. Этой угрозы нет, и если что-нибудь случится, мы готовы ей противостоять", - заявил он на саммите Euronews по вопросам обороны и космоса.

Генсек добавил, что не воспринимает подобные угрозы серьезно, поскольку Россия никогда не сможет выиграть конфронтацию с НАТО.

"Всем известно, что он (ред - российский диктатор Владимир Путин) никогда не сможет победить НАТО. Я не воспринимаю это серьезно. Но, конечно, мы должны ответить и четко заявить, что НАТО является оборонным альянсом и остановить войну в Украине и прекратить ядерные угрозы", - подчеркнул глава Альянса.

По словам Рютте, очередная эскалация риторики со стороны Кремля связана с тем, что война против Украины разворачивается не в пользу Москвы. Он отметил, что РФ пытается разделить союзников и сместить фокус внимания.

По данным НАТО, российская армия ежемесячно теряет 43 000 военнослужащих убитыми или тяжело ранеными на передовой.

В то же время дела у Киева идут лучше, чем год назад, а партнеры продолжают оказывать военную поддержку.

Генсек призвал страны-члены Альянса сохранять спокойствие, наращивать оборонные инвестиции и продолжать поддержку Украины.