Россия хочет отвлечь внимание от своих поражений в Украине ядерным шантажом НАТО, - Рютте
НАТО не видит никакой непосредственной угрозы для территории Альянса и считает устрашение со стороны РФ попыткой отвлечь внимание от своих проблем в Украине.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Заявления главы Альянса прозвучали после публикаций в СМИ о письме от России, в котором Москва предостерегала НАТО от попыток отрезать Калининград от материковой части РФ и угрожала привлечением всего арсенала, включая ядерное оружие.
Рютте отказался подтверждать содержание письма, но призвал РФ прекратить ядерный шантаж и подчеркнул, что Североатлантический союз полностью готов к защите союзников.
"Мы к этому готовились, мы это планировали, и это касается всего НАТО. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. Этой угрозы нет, и если что-нибудь случится, мы готовы ей противостоять", - заявил он на саммите Euronews по вопросам обороны и космоса.
Генсек добавил, что не воспринимает подобные угрозы серьезно, поскольку Россия никогда не сможет выиграть конфронтацию с НАТО.
"Всем известно, что он (ред - российский диктатор Владимир Путин) никогда не сможет победить НАТО. Я не воспринимаю это серьезно. Но, конечно, мы должны ответить и четко заявить, что НАТО является оборонным альянсом и остановить войну в Украине и прекратить ядерные угрозы", - подчеркнул глава Альянса.
По словам Рютте, очередная эскалация риторики со стороны Кремля связана с тем, что война против Украины разворачивается не в пользу Москвы. Он отметил, что РФ пытается разделить союзников и сместить фокус внимания.
По данным НАТО, российская армия ежемесячно теряет 43 000 военнослужащих убитыми или тяжело ранеными на передовой.
В то же время дела у Киева идут лучше, чем год назад, а партнеры продолжают оказывать военную поддержку.
Генсек призвал страны-члены Альянса сохранять спокойствие, наращивать оборонные инвестиции и продолжать поддержку Украины.
Напомним, что кремлевский режим регулярно прибегает к ядерным угрозам и пугает Запад обострением.
В частности, 30 сентября в посольстве РФ в Ирландии выдвинули очередные ультиматумы по Калининградской области и заявили о готовности применить весь свой арсенал в случае ее блокады странами НАТО.
В свою очередь, союзники Украины и международные партнеры внимательно следят за подобными риториками Кремля.
Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан отмечал, что Россия может использовать ядерное оружие в случае критического истощения своих сил на фронте и в тылу.