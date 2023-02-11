Росія не хоче відповідати за злочини, єдиний вихід - перемога України, - Подоляк
Росія не планує йти з тимчасово окупованих територій й відповідати за власні злочини. Єдиний вихід в цій ситуації - перемога України у війні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
У своїй періодичній риториці про "мир й переговори" російська влада заявляє, що не має наміру покидати територію України й відповідати за свої злочини.
"Це ще один доказ того, що ні про які переговори не може бути й мови. Тільки українська перемога, інакше війна в Європі не закінчиться, а Росія буде злочинно домінувати у світі", - заявив Подоляк.
Додамо, що заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін заявив сьогодні про те, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак без будь-яких попередніх умов та "на основі тієї реальності, яка існує".
"Так, класика каже, що будь-які воєнні дії закінчуються переговорами, і ми природно вже говорили, що ми до таких переговорів будемо готові. Але тільки до переговорів без попередніх умов, переговорів на основі тієї реальності, яка існує. Переговорів з урахуванням тих цілей, які ми озвучили публічно", - заявив Вершинін.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, Мінські угоди мають в основі імітацію миру, а не його стабільність. Також нещодавно радник голови Офісу президента закликав союзників якнайскоріше передати ЗСУ необхідну зброю, щоб зупинити геноцид ворога.
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