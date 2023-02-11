ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия не хочет отвечать за преступления, единственный выход - победа Украины, - Подоляк

Новина українською →
Суббота 11 февраля 2023 14:20
Россия не хочет отвечать за преступления, единственный выход - победа Украины, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия не планирует уходить с временно оккупированных территорий и отвечать за собственные преступления. Единственный выход в этой ситуации - победа Украины в войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

В своей периодической риторике о "мире и переговорах" российские власти заявляют, что не намерены покидать территорию Украины и отвечать за свои преступления.

"Это еще одно доказательство того, что ни о каких переговорах и речи не может быть. Только украинская победа, иначе война в Европе не закончится, а Россия будет преступно доминировать в мире", - заявил Подоляк.

Добавим, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил сегодня о том, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, однако без каких-либо предварительных условий и "на основе существующей реальности".

"Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует. Переговорам с учетом тех целей, которые мы озвучили публично", - заявил Вершинин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, Минские соглашения имеют в основе имитацию мира, а не его стабильность. Также недавно советник главы Офиса президента призвал союзников как можно скорее передать ВСУ необходимое оружие, чтобы остановить геноцид врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм