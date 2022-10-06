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Россия хочет тайного голосования на Генассамблее ООН по осуждению аннексии, - Reuters

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Нью-Йорк, Четверг 06 октября 2022 01:58
Россия хочет тайного голосования на Генассамблее ООН по осуждению аннексии, - Reuters Фото: Генассамблея ООН (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Россия лоббирует тайное голосование резолюции с осуждением аннексии украинских территорий на Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заседание запланировано на следующей неделе.

Разработанная западными союзниками резолюция Генеральной Ассамблеи ООН осудит российские незаконные так называемые "референдумы" и "попытку незаконной аннексии" территорий, где проходило голосование.

"Это явно политизированное и провокационное событие, направленное на углубление раскола Генассамблеи", - написал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в письме членам ООН.

Он утверждает, что тайное голосование необходимо, потому что западное лоббирование якобы приведет к "осложнениям", если позиции будут выражены публично.

Дипломаты заявили, что Генассамблея, вероятно, должна будет публично проголосовать за тайное голосование.

Напомним, Россия наложила вето на резолюцию в Совбезе ООН с осуждением и непризнанием псевдореферендумов и аннексии украинских территорий.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

К тому же четыре оккупированных области хотят объединиться в один новый федеральный округ России.

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