Россия хочет тайного голосования на Генассамблее ООН по осуждению аннексии, - Reuters

Россия лоббирует тайное голосование резолюции с осуждением аннексии украинских территорий на Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Заседание запланировано на следующей неделе.

Разработанная западными союзниками резолюция Генеральной Ассамблеи ООН осудит российские незаконные так называемые "референдумы" и "попытку незаконной аннексии" территорий, где проходило голосование.

"Это явно политизированное и провокационное событие, направленное на углубление раскола Генассамблеи", - написал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в письме членам ООН.

Он утверждает, что тайное голосование необходимо, потому что западное лоббирование якобы приведет к "осложнениям", если позиции будут выражены публично.

Дипломаты заявили, что Генассамблея, вероятно, должна будет публично проголосовать за тайное голосование.

Напомним, Россия наложила вето на резолюцию в Совбезе ООН с осуждением и непризнанием псевдореферендумов и аннексии украинских территорий.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

К тому же четыре оккупированных области хотят объединиться в один новый федеральный округ России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.