Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса

08:16 08.04.2026 Ср
2 хв
Російські війська планують відкривати новий фронт?
aimg Костянтин Широкун aimg Мілан Лєліч aimg Уляна Безпалько
Фото: Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині (Getty Images)

Росія планує створити нову буферну зону у прикордонні з Україною – у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса у інтерв'ю РБК-Україна.

"Росіяни весь час змінюють свої плани, передусім – дедлайни для їх виконання. Безумовно, основна їхня увага цього року буде зосереджена на Донбасі. І також за сприятливих умов вони будуть нарощувати зусилля на Південному напрямку – це Олександрівський та весь Запорізький напрямок", - зазначив Паліса.

За його словами, що стосується їхніх подальших намірів, то у росіян залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Також вони не відмовились від створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей.

"Мало того, у них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я", - додав заступник керівника Офісу президента.

Він також підкреслив, що це вперше зафіксовано у них плани такого характеру.

"Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів", - підкреслив Паліса.

РФ не полишає ідеї "буферних зон"

Раніше повідомлялось, що російські війська не відмовляються від наступу і хочуть створити "буферну зону" у Дніпропетровській області. Натомість Сили оборони України послідовно провадять активну оборону та завдають окупантам відчутного вогневого ураження.

Також раніше ми писали, що росіяни намагаються створити "буферну зону" у Сумській та Харківській областях. Однак вони навряд чи досягнуть успіху, адже наразі це не є їхнім пріоритетом на фронті.

