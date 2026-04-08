Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса

Россия планирует создать новую буферную зону в приграничье с Украиной - в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.
"Россияне все время меняют свои планы, прежде всего - дедлайны для их выполнения. Безусловно, основное их внимание в этом году будет сосредоточено на Донбассе. И также при благоприятных условиях они будут наращивать усилия на Южном направлении - это Александровский и все Запорожское направление", - отметил Палиса.
По его словам, что касается их дальнейших намерений, то у россиян остается в планах создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Также они не отказались от создания условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе реализовать свои агрессивные амбиции по захвату Николаевской и Одесской областей.
"Мало того, у них в планах даже появился пункт по созданию буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.
Он также подчеркнул, что это впервые зафиксировано у них планы такого характера.
"Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что на данный момент я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений", - подчеркнул Палиса.
Ранее сообщалось, что российские войска не отказываются от наступления и хотят создать "буферную зону" в Днепропетровской области. Зато Силы обороны Украины последовательно ведут активную оборону и наносят оккупантам ощутимое огневое поражение.
Также ранее мы писали, что россияне пытаются создать "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях. Однако они вряд ли добьются успеха, ведь сейчас это не является их приоритетом на фронте.