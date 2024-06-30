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Росія хоче розколоти ЄС і НАТО, - міністр оборони Швеції

Стокгольм, Неділя 30 червня 2024 10:51
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Росія хоче розколоти ЄС і НАТО, - міністр оборони Швеції Фото: міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія зацікавлена у тому, щоб розколоти Європейський союз і НАТО. Російський диктатор Володимир Путін може усвідомлювати, що програє війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Швеції Пола Йонсона, якого цитує N-TV.

"Я думаю, що Кремль і Путін самі усвідомлюють, що вони програють цю війну. Але я вважаю, що Росія дуже зацікавлена ​​в тому, щоб розділити нас політично, як в ЄС, так і в НАТО", - сказав він.

Політик вважає, що напад Росії на територію НАТО "не є неминучим", а Москва готова йти на великі політичні та військові ризики.

На думку Йонсона, щоб зберегти мир, найкраще зробити НАТО сильнішим і зосередитися на стримуванні та обороні. Міністр оборони Швеції вважає, що для забезпечення безпеки Європи перш за все потрібно більше інвестицій у збройні сили.

Ризики війни НАТО та РФ

Варто зазначити, що і Україна, і деякі країни Заходу допускають війну Росії з НАТО. В Україні зазначають, що майбутніми цілями Кремля може стати Польща чи балтійські країни.

Розвідка Естонії вважає, що Росія вже готується до наступної війни. Це може статися протягом наступних 10 років.

У Німеччині заявили, що Росія зможе напасти на НАТО вже у 2029 році.

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