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Россия хочет расколоть ЕС и НАТО, - министр обороны Швеции

Стокгольм, Воскресенье 30 июня 2024 10:51
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Россия хочет расколоть ЕС и НАТО, - министр обороны Швеции Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заинтересована в том, чтобы расколоть Европейский союз и НАТО. Российский диктатор Владимир Путин может понимать, что проиграет войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Йонсона, которого цитирует N-TV.

"Я думаю, что Кремль и Путин сами осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как в ЕС, так и в НАТО", - сказал он.

Политик считает, что нападение России на территорию НАТО "неизбежно", а Москва готова идти на большие политические и военные риски.

По мнению Йонсона, чтобы сохранить мир, лучше всего сделать НАТО сильнее и сосредоточиться на сдерживании и обороне. Министр обороны Швеции считает, что для обеспечения безопасности Европы, прежде всего, нужно больше инвестиций в вооруженные силы.

Риски войны НАТО и РФ

Следует отметить, что и Украина, и некоторые страны Запада допускают войну России с НАТО. В Украине отмечают, что будущими целями Кремля могут стать Польша или балтийские страны.

Разведка Эстонии считает, что Россия уже готовится к следующей войне. Это может произойти в течение 10 лет.

В Германии заявили, что Россия сможет напасть на НАТО уже в 2029 году.

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