Росія не хоче референдуму щодо мирного плану Трампа в Україні, - Зеленський

"Вони (росіяни - ред.) не хочуть референдуму. Ми повинні зрозуміти, Росія не хоче ніякого референдуму", - підкреслив президент.

Він звернув увагу, що Москва не хоче забезпечити безпеку на час проведення референдуму. Вона знаходитиме багато причин, щоб не допустити припинення вогню, без якого референдум неможливий.

Також, за словами Зеленського, мирний план можна відправити на розгляд парламенту. І він не проти такого сценарію. Але, водночас, якщо рішення ухвалить Рада, то росіяни завжди можуть сказати про "нелегітимний парламент", який працював понад 5 років.

"Але назвати рішення народу України через референдум нелегітимним неможливо. Тому що не може бути нелегітимного народу України. І рішення громадян України найголовніше", - наголосив він.