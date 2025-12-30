Россия не хочет референдума по мирному плану Трампа в Украине, - Зеленский

России невыгоден референдум по американскому мирному плану в Украине. В таком случае Москва не сможет назвать решение "нелегитимным".
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
"Они (россияне - ред.) не хотят референдума. Мы должны понять, Россия не хочет никакого референдума", - подчеркнул президент.
Он обратил внимание, что Москва не хочет обеспечить безопасность на время проведения референдума. Она будет находить много причин, чтобы не допустить прекращения огня, без которого референдум невозможен.
Также, по словам Зеленского, мирный план можно отправить на рассмотрение парламента. И он не против такого сценария. Но, в то же время, если решение примет Рада, то россияне всегда могут сказать о "нелегитимном парламенте", который работал более 5 лет.
"Но назвать решение народа Украины из-за референдума нелегитимным невозможно. Потому что не может быть нелегитимного народа Украины. И решение граждан Украины самое главное", - подчеркнул он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что мирный план США из 20 пунктов необходимо закрепить на референдуме. Киев и Вашингтон еще не согласовали полностью некоторые спорные вопросы, поэтому ожидается, что окончательное решение должен принять украинский народ.
В частности, Украина и США не договорились по вопросу территорий. Спорной остается судьба Донецкой области, контроль над которой требуют россияне.
При этом украинский лидер подчеркивал, что для референдума необходимо как минимум прекращение огня на 60 дней.
По данным источников Axios, россияне якобы понимают необходимость прекращения огня, но им не нравятся сроки, о которых говорит Зеленский.