Россия не хочет референдума по мирному плану Трампа в Украине, - Зеленский

"Они (россияне - ред.) не хотят референдума. Мы должны понять, Россия не хочет никакого референдума", - подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что Москва не хочет обеспечить безопасность на время проведения референдума. Она будет находить много причин, чтобы не допустить прекращения огня, без которого референдум невозможен.

Также, по словам Зеленского, мирный план можно отправить на рассмотрение парламента. И он не против такого сценария. Но, в то же время, если решение примет Рада, то россияне всегда могут сказать о "нелегитимном парламенте", который работал более 5 лет.

"Но назвать решение народа Украины из-за референдума нелегитимным невозможно. Потому что не может быть нелегитимного народа Украины. И решение граждан Украины самое главное", - подчеркнул он.