Россия хочет продавать газ Азии вместо Европы, но это может ей дорого стоить, - Reuters

Переориентация экспорта российского сжиженного газа из Европы в Азию может обернуться для Москвы значительным падением доходов из-за резкого роста логистических расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В издании напомнили, что Европейский Союз планирует полностью отказаться от импорта российского СПГ с 2027 года в рамках санкционной политики из-за войны РФ против Украины.

В начале марта президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова отказаться от поставок газа в Европу и искать долгосрочных покупателей в других регионах.

Впрочем, реализовать этот план оказалось сложнее, чем ожидали в Кремле.

По данным источников в отрасли, Индия уже отказалась от закупки партии российского СПГ с завода, который находится под санкциями США.

Один из источников объяснил, что российский газ мог оказаться слишком дорогим из-за высоких транспортных расходов и санкционных рисков.

Доставка газа в Азию занимает значительно больше времени

Маршрут от завода "Ямал СПГ" в Европу занимает около 17-20 дней. В то же время доставка в Азию может длиться от 50 до 80 дней в зависимости от маршрута.

В частности, перевозка через Суэцкий канал занимает примерно 50-60 дней, через мыс Доброй Надежды - до 80 дней, а через Северный морской путь вдоль арктического побережья РФ - от 50 до 65 дней.

Логистика стала дороже

По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов в Москве Алексея Белогорева, транспортировка газа в Европу стоит в среднем 1-1,5 доллара за миллион британских тепловых единиц (ммБТЕ), тогда как доставка в Индию может стоить от 2,5 до 5 долларов.

Аналитики отмечают, что самым дешевым вариантом для России пока остается маршрут через Суэцкий канал, хотя он связан с рисками безопасности.

"Для круглогодичных поставок в Индию это самый оптимальный вариант", - отметил Александр Буянов, заместитель председателя Центрального научно-исследовательского института морского флота в Москве.

Несмотря на активное продвижение Северного морского пути как стратегического маршрута для экспорта, эксперты называют его самым дорогим вариантом для поставок СПГ в Южную Азию.

Ситуацию дополнительно осложняет дефицит танкеров ледового класса.

По оценкам Центрального научно-исследовательского института, доставка газа с Ямала в Индию через Северный морской путь может превышать 187 долларов за тонну (около 3,8 доллара за млн БТЕ).

На этом фоне эксперты считают, что даже высокие цены на газ не гарантируют России сохранение прежних доходов от экспорта энергоносителей.