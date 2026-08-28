Росія хоче "по-пацанськи" вирішити з Трампом питання України, - Лавров

За словами російського дипломата, Кремль нібито дотримується у дипломатії своєрідної тактики та намагається вирішувати проблеми "по-пацанськи".

Лавров зізнався, що такий підхід був застосований і під час діалогу з американським лідером Дональдом Трампом щодо завершення війни проти України.

"Ми звикли справи робити, можна сказати, по-благородному, можна сказати, по-пацанськи, що, по суті, одне й те саме", - стверджує глава МЗС РФ.

Як пояснив Лавров, саме з таким настроєм Путін вирушив рік тому на зустріч із Трампом в Анкориджі. Глава Кремля нібито розраховував підписати відповідну угоду.

Російський дипломат знову повторив, що під час переговорів глава Кремля "повністю" погодився з пропозиціями Трампа щодо завершення війни в Україні.

"Ми вдарили по руках", - запевняє Лавров.

Однак, за словами глави МЗС РФ, представники ЄС та український лідер Володимир Зеленський втрутилися в процес і нібито "поховали" домовленості, досягнуті в Анкориджі.

На цьому тлі, мовляв, позиція Білого дому різко змінилася, а глава американської дипломатії Марко Рубіо закликав шукати "нові підходи".

Що цікаво, Лавров все-таки не заперечує, що після переговорів із Путіним Трамп назвав складним питання передачі Росії всієї території Донбасу.