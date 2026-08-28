UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія хоче "по-пацанськи" вирішити з Трампом питання України, - Лавров

13:44 28.08.2026 Пт
2 хв
Поки цей підхід не спрацьовує
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)

Команда російського диктатора Володимира Путіна має власний підхід до президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни РФ проти України.

З такою заявою виступив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

За словами російського дипломата, Кремль нібито дотримується у дипломатії своєрідної тактики та намагається вирішувати проблеми "по-пацанськи".

Лавров зізнався, що такий підхід був застосований і під час діалогу з американським лідером Дональдом Трампом щодо завершення війни проти України.

"Ми звикли справи робити, можна сказати, по-благородному, можна сказати, по-пацанськи, що, по суті, одне й те саме", - стверджує глава МЗС РФ.

Як пояснив Лавров, саме з таким настроєм Путін вирушив рік тому на зустріч із Трампом в Анкориджі. Глава Кремля нібито розраховував підписати відповідну угоду.

Російський дипломат знову повторив, що під час переговорів глава Кремля "повністю" погодився з пропозиціями Трампа щодо завершення війни в Україні.

"Ми вдарили по руках", - запевняє Лавров.

Однак, за словами глави МЗС РФ, представники ЄС та український лідер Володимир Зеленський втрутилися в процес і нібито "поховали" домовленості, досягнуті в Анкориджі.

На цьому тлі, мовляв, позиція Білого дому різко змінилася, а глава американської дипломатії Марко Рубіо закликав шукати "нові підходи".

Що цікаво, Лавров все-таки не заперечує, що після переговорів із Путіним Трамп назвав складним питання передачі Росії всієї території Донбасу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінДональд ТрампЛавровВійна Росії проти України