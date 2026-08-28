Россия хочет "по-пацански" решить с Трампом вопрос Украины, - Лавров

По словам российского дипломата, Кремль якобы придерживается в дипломатии своеобразной тактики и пытается решать проблемы "по-пацански".

Лавров признался, что такой подход был применен и во время диалога с американским лидером Дональдом Трампом по завершению войны против Украины.

"Мы привыкли дела делать, можно сказать, по благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же", - утверждает глава МИД РФ.

Как объяснил Лавров, именно с таким настроением Путин отправился год назад на встречу с Трампом в Анкоридж. Глава Кремля якобы рассчитывал подписать соответствующее соглашение.

Российский дипломат снова повторил, что во время переговоров глава Кремля "полностью" согласился с предложениями Трампа по завершению войны в Украине.

"Мы ударили по рукам", - уверяет Лавров.

Однако, по словам главы МИД РФ, представители ЕС и украинский лидер Владимир Зеленский вмешались в процесс и якобы "похоронили" договоренности, достигнутые в Анкоридже.

На этом фоне позиция Белого дома резко изменилась, а глава американской дипломатии Марко Рубио призвал искать "новые подходы".

Что интересно, Лавров все же не отрицает, что после переговоров с Путиным Трамп назвал сложным вопрос передачи России всей территории Донбасса.