У команды российского диктатора Владимира Путина есть собственный подход к президенту США Дональду Трампу по урегулированию войны РФ против Украины.
С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК" .
По словам российского дипломата, Кремль якобы придерживается в дипломатии своеобразной тактики и пытается решать проблемы "по-пацански".
Лавров признался, что такой подход был применен и во время диалога с американским лидером Дональдом Трампом по завершению войны против Украины.
"Мы привыкли дела делать, можно сказать, по благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же", - утверждает глава МИД РФ.
Как объяснил Лавров, именно с таким настроением Путин отправился год назад на встречу с Трампом в Анкоридж. Глава Кремля якобы рассчитывал подписать соответствующее соглашение.
Российский дипломат снова повторил, что во время переговоров глава Кремля "полностью" согласился с предложениями Трампа по завершению войны в Украине.
"Мы ударили по рукам", - уверяет Лавров.
Однако, по словам главы МИД РФ, представители ЕС и украинский лидер Владимир Зеленский вмешались в процесс и якобы "похоронили" договоренности, достигнутые в Анкоридже.
На этом фоне позиция Белого дома резко изменилась, а глава американской дипломатии Марко Рубио призвал искать "новые подходы".
Что интересно, Лавров все же не отрицает, что после переговоров с Путиным Трамп назвал сложным вопрос передачи России всей территории Донбасса.
Кстати, ранее в Госдуме РФ раскрыли, как хотят вынудить Украину капитулировать.
Кроме того, Лавров признался, что жаловался Ватикану на украинцев, однако желаемой реакции не получил.
Также мы писали, что Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву с конкретными задачами, в том числе и по Украине.