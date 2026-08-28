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Россия хочет "по-пацански" решить с Трампом вопрос Украины, - Лавров

13:44 28.08.2026 Пт
2 мин
Пока этот подход не срабатывает
aimg Юлия Капитонова
Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (Getty Images)

У команды российского диктатора Владимира Путина есть собственный подход к президенту США Дональду Трампу по урегулированию войны РФ против Украины.

С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК" .

По словам российского дипломата, Кремль якобы придерживается в дипломатии своеобразной тактики и пытается решать проблемы "по-пацански".

Лавров признался, что такой подход был применен и во время диалога с американским лидером Дональдом Трампом по завершению войны против Украины.

"Мы привыкли дела делать, можно сказать, по благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же", - утверждает глава МИД РФ.

Как объяснил Лавров, именно с таким настроением Путин отправился год назад на встречу с Трампом в Анкоридж. Глава Кремля якобы рассчитывал подписать соответствующее соглашение.

Российский дипломат снова повторил, что во время переговоров глава Кремля "полностью" согласился с предложениями Трампа по завершению войны в Украине.

"Мы ударили по рукам", - уверяет Лавров.

Однако, по словам главы МИД РФ, представители ЕС и украинский лидер Владимир Зеленский вмешались в процесс и якобы "похоронили" договоренности, достигнутые в Анкоридже.

На этом фоне позиция Белого дома резко изменилась, а глава американской дипломатии Марко Рубио призвал искать "новые подходы".

Что интересно, Лавров все же не отрицает, что после переговоров с Путиным Трамп назвал сложным вопрос передачи России всей территории Донбасса.

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