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Росія хоче підрахувати ядерні боєголовки Британії та Франції, - Путін

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія заявила про намір повернутися до обговорення питання ядерного потенціалу Британії та Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російського диктатора Володимира Путіна в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін", передає "РИА Новости".

Путіну поставили питання, чи Росія в перспективі "підраховуватиме боєголовки" Британії та Франції.

"Ну, звичайно. Адже ми свого часу пішли на те, щоб винести їх за дужки, маючи на увазі і розрядку, і те, що НАТО оголосило себе хіба що не демілітаризованою організацією, говорили про те, що це, найімовірніше, політична організація, а не військовий блок. Ну, де ж він не військовий? Ми ж бачимо, що відбувається. Тому ми просто змушені повернутися до обговорення цієї теми з центру поля", - сказав диктатор.

Нагадаємо, Рада федерації РФ ухвалила закон про призупинення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Путін заявив, що Росія має зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Британія, і як країна-агресор враховуватиме їх стратегічні арсенали.

Франція та Британія висловили стурбованість через вихід Росії з ДСНО.

При цьому в Пентагоні не помітили змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії після заяв Путіна щодо припинення участі в ядерній угоді.

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