Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине свои условия завершения войны, - Зеленский

Россия хочет подорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, а также чтобы "мир давил на Киев, требуя остановить конфликт".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News , сообщает РБК-Украина .

"Россия хочет подорвать (Запорожскую - ред.) АЭС. Потому что, так же как и с (Каховской - ред.) дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта", - сказал Зеленский.

По словам президента, война затягивается в ситуации, когда вооружение снабжается небольшими партиями. Запад должен ускорить военную помощь, чтобы Украина как можно быстрее одержала победу над российскими оккупантами.

"Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы скорее победим", - подчеркнул глава государства.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. Они разместили на станции военную технику, заменяли территорию и обстреливают ее. Также захватчики постоянно терроризируют персонал ЗАЭС и жителей Энергодара.

Кроме того, после подрыва россиянами Каховской ГЭС возникла угроза невозможности охлаждения реакторов ЗАЭС, нуждающихся в воде из Каховского водохранилища.

Вчера, посещая ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции серьезная после разрушения Каховской ГЭС. Однако она находится в процессе стабилизации.