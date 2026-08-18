Росія хоче "підім'яти" під себе бізнес світового харчового гіганта

У Росії запропонували передати під "тимчасове управління" п'ять місцевих структур швейцарської Nestle, одного з найбільших виробників продуктів харчування у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Із відповідним проханням до російського диктатора Володимира Путіна звернулася маловідома компанія "КС Логистика".

А саме ця компанія хоче підпорядкувати собі ТОВ "Нестле Россия", "Нестле Кубань", "Сириал Партнерс Рус", "ЦПБ Нестле" та "Атриум Инновейшенс Рус".

Ініціатори пропозиції пояснюють її тим, що Nestle не планує збільшувати виробничі потужності в Росії та припинила експорт товарів, вироблених у країні.

Звернення вже передали до апарату російського віцепрем'єра Дмитра Патрушева. Там збирають інформацію для оцінки пропозиції, а відповідь планують підготувати до кінця року.

Водночас саме запровадження "тимчасового управління" ще не означає конфіскації активів або зміни їхнього власника.

Що кажуть у компанії

У російському офісі Nestle заявили, що не отримували від державних органів запитів щодо цієї ініціативи.

За їхніми словами, усі шість фабрик компанії в Росії продовжують працювати, а у 2022-2025 роках інвестиції спрямовувалися на підтримку виробництва та операційної діяльності.

Російський бізнес Nestle оцінюють приблизно у 1,9-2 млрд. доларів. Компанія має в країні шість виробничих майданчиків, де випускають каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корм для тварин.

До глобального портфеля Nestle входять, зокрема, Nescafe, Purina, Maggi, KitKat і NAN.

РФ не вперше забирає бізнес

Раніше Росія вже застосовувала механізм "тимчасового управління" щодо великих західних компаній. У 2023 році Путін передав Росмайну російські активи Danone та пивоварної Carlsberg, якій належала "Балтика". Згодом ці бізнеси перейшли до російських власників.

Варто зазначити, що у березні 2022 року Nestle призупинила капітальні інвестиції в Росії, зупинила рекламу та значно скоротила асортимент, однак продовжила продавати там продукти першої необхідності.