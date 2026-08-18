ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Россия хочет "подмять" под себя бизнес мирового пищевого гиганта

02:52 18.08.2026 Вт
2 мин
Компания Nestle имеет в РФ шесть производственных площадок
aimg Юлия Маловичко
Россия хочет "подмять" под себя бизнес мирового пищевого гиганта Фото: Компания имеет в стране шесть производственных площадок (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В России предложили передать во временное управление пять местных структур швейцарской Nestle, одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

С соответствующей просьбой к российскому диктатору Владимиру Путину обратилась малоизвестная компания "КС Логистика".

А именно эта компания хочет подчинить себе ООО "Нестле Россия", "Нестле Кубань", "Сириал Партнерс Рус", "ЦПБ Нестле" и "Атриум Инновейшенс Рус".

Инициаторы предложения объясняют его тем, что Nestle не планирует увеличивать производственные мощности в России и прекратила экспорт товаров, производимых в стране.

Обращение уже передали в аппарат российского вице-премьера Дмитрия Патрушева. Там собирается информация для оценки предложения, а ответ планируется подготовить до конца года.

В то же время, именно введение "временного управления" еще не означает конфискации активов или изменения их владельца.

Что говорят в компании

В российском офисе Nestle заявили, что не получали от государственных органов запросов по этой инициативе.

По их словам все шесть фабрик компании в России продолжают работать, а в 2022-2025 годах инвестиции направлялись на поддержку производства и операционной деятельности.

Российский бизнес Nestle оценивают примерно в 1,9-2 млрд долларов. Компания имеет в стране шесть производственных площадок, где производят кофе, кондитерские изделия, детское питание и корм для животных.

В глобальный портфель Nestle входят, в частности, Nescafe, Purina, Maggi, KitKat и NAN.

РФ не впервые забирает бизнес

Ранее Россия уже применяла механизм "временного управления" в отношении крупных западных компаний. В 2023 году Путин передал Росимуществу российские активы Danone и пивоваренной Carlsberg, которой принадлежала Балтика. Впоследствии эти бизнесы перешли к российским владельцам.

В марте 2022 года Nestle приостановила капитальные инвестиции в России, остановила рекламу и значительно сократила ассортимент, однако продолжила продавать там продукты первой необходимости.

Напомним, еще в 2023 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень международных спонсоров войны швейцарскую корпорацию Nestle.

Решение было обосновано продолжением сотрудничества между Nestle и Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Nestle Российская Федерация Бизнес
Новости
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Аналитика
Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина
Андрей ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина