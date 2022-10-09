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РФ хоче переговорів з Україною через посередників, але на своїх умовах

Фото: Росія хоче переговорів з Україною через посередників (mid.ru)
Автор: Артур Родивилов

У Росії знову зголосилися про бажання переговорів з Україною. При цьому Москва не проти посередників, але на своїх умовах.

Про це заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Він наголосив, що Москва не відмовляється від посередництва у переговорах на тих умовах, які Київ уже відкинув.

За словами дипломата, ті країни, які зацікавлені бути посередниками у переговорах Росії та України, мають переконати Київ відвести війська та відмовитися від анексованих територій.

"Наразі своє посередництво у переговорах Росії та України пропонують багато країн. Нестачі у посередницьких послугах немає, і ми від них не відмовляємося", - сказав Поліщук.

Відмова України від переговорів з Росією

4 жовтня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним. Це стало відповіддю на "спробу Росії анексувати території" України.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на це заявив, що в Кремлі збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або його зміни, намагаючись домовитися з уже майбутнім українським гарантом.

Як повідомлялося, Індонезія готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського президента Володимира Путіна на полях саміту G20. Саме тут 6-7 жовтня відбувається восьмий Саміт голів парламентів G20. Українську делегацію очолює заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

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