Индонезия готова организовать встречу Зеленского и Путина на саммите G20

Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью российскому изданию "РИА Новости" .

"Это было бы отлично - площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе", - сказал посол.

При этом он добавил, что Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее.

"Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность", - добавил посол.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых предложил ему провести встречу с Путиным.

После этого Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Между тем, в СМИ неоднократно обсуждали ситуацию возможной встречи президентов и на саммите G20, куда пригласили как Зеленского, так и Путина.