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РФ хочет переговоров с Украиной через посредников, но на своих условиях

Фото: В России хочет переговоров с Украиной через посредников (mid.ru)
Автор: Артур Родивилов

В России снова заявили о желании переговоров с Украиной. При этом Москва не против посредников, однако на своих условиях.

Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук., сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что Москва не отказывается от посредничества в переговорах на тех условиях, которые Киев уже отверг.

По словам дипломата, те страны, которые заинтересованы быть посредниками в переговорах России и Украины, должны убедить Киев отвести войска и отказаться от аннексированных территорий.

"В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся", - сказал Полищук.

Отказ Украины от переговоров с Россией

4 октября президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным. Это стало ответом на "попытку России аннексировать территории" Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заявил, что в Кремле собираются ждать либо изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией или же его смены, пытаясь договориться с уже будущим украинским гарантом.

Как сообщалось, Индонезия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина на полях саммита G20. Именно здесь 6-7 октября проходит восьмой Саммит председателей парламентов G20. Украинскую делегацию возглавляет заместитель председателя Верховной рады Украины Елена Кондратюк.

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МИД РФ