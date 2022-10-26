Росія хоче передати захоплені в Україні активи своїм компаніям

Російська влада заявила, що у майбутньому російським компаніям можуть передати активи в анексованих/окупованих областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Кремлі заявили, що локальні активи, які знаходяться в чотирьох анексованих/окупованих на початку осені областях України, можуть бути передані російським компаніям.

"Очевидно, що покинуті активи не можна залишати без діла, і цим питанням опікуватиметься уряд", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.