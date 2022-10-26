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Росія хоче передати захоплені в Україні активи своїм компаніям

Фото: спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав причину захоплення українських активів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російська влада заявила, що у майбутньому російським компаніям можуть передати активи в анексованих/окупованих областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Кремлі заявили, що локальні активи, які знаходяться в чотирьох анексованих/окупованих на початку осені областях України, можуть бути передані російським компаніям.

"Очевидно, що покинуті активи не можна залишати без діла, і цим питанням опікуватиметься уряд", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 5 жовтня Путін підписав закони про “прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Проте Україна, її західні союзники та Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю країн засудили цю анексію і вважають її незаконною. В Офісі президента України зазначили, що ці путінські “закони” визнано нікчемними, і вони не варті навіть того паперу, на якому написані.

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Кремль