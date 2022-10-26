Россия хочет передать захваченные в Украине активы своим компаниям

Российские власти заявили, что в будущем российским компаниям могут передать активы в аннексированных/оккупированных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Кремле заявили, что локальные активы, находящиеся в четырех аннексированных/оккупированных в начале осени областях Украины, могут быть переданы российским компаниям.

"Очевидно, что покинутые активы нельзя оставлять без дела, и этим вопросом будет заниматься правительство", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.