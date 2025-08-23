UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росія хоче наростити випуск до 6 тисяч "Шахедів" на місяць, - CNN

Фото: виробництво дронів Росії обходиться дешевше, ніж при купівлі в Ірану (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація має намір виробляти понад 6 тисяч дронів типу "Шахед" щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерело в українській розвідці розповіло, що крім збільшення кількості, виробництво ударних безпілотників у РФ обходиться набагато дешевше, ніж на початку війни, коли Москва закупила їх у Тегерана.

"У 2022 році Росія платила в середньому 200 000 доларів за один такий безпілотник. У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 000 доларів", - сказало джерело.

Воно додало, що це сталося завдяки масштабному виробництву "Шахедів" на заводі безпілотників "Алабуга" в Татарстані.

Водночас, як пише CNN, оцінки сильно різняться. Зокрема, Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) виявив, що вартість "Шахед-136" варіюється від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за один дрон.

Для порівняння видання наводить також приклад, зазначивши, що один перехоплювач ракет "земля-повітря" може коштувати понад 3 млн доларів.

"(Така - ред.) відносно низька вартість дозволяє Кремлю активізувати нічні атаки за допомогою дронів, а також проводити частіші великомасштабні атаки", - пише CNN.

Зокрема, на початку війни великі залпи ракет і безпілотників відбувалися приблизно раз на місяць. Однак тепер, згідно з аналізом CSIS, такі атаки відбуваються в середньому кожні 8 днів.

Атаки РФ на Україну

Нагадаємо, що цього літа росіяни встановлювали нові «рекорди» в атаках по Україні, застосовуючи дрони, ракети та інші засоби ураження. Однак в останні тижні, напередодні саміту глав США і РФ на Алясці і переговорного процесу по Україні, ворог скоротив кількість атак і міст, які обстрілює.

Водночас, в ніч на 21 серпня Росія все ж здійснила одну з наймасштабніших атак за час війни, випустивши понад 600 дронів і ракет. Сили ППО тієї ночі та вранці збили і придушили 577 цілей, серед яких були ракети "Кинжал" і "Калібр".

Детальніше про результати роботи ППО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Україна наздоганяє РФ

Відзначимо, днями ЗМІ писали, що Україна розгорнула масове виробництво далекобійного ударного дрона FP-1, який вперше показали в травні 2025 року. Як повідомляється, даний безпілотник вже виробляється в темах, які наздогнали великий російський завод з виробництва "Шахедів" в Алабузі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні