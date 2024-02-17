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Росія не хоче миру, нам потрібно прискоритися і захистити Україну, - прем'єр Данії

Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Україна не може виграти війну без озброєнь, світ має прискоритись та збільшити підтримку.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час щорічної Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Фредеріксен зауважила, що наразі, на її думку, світ робить недостатньо для того, щоб Україна могла вигнати агресора зі своїх територій.

"Чи робимо ми достатньо? Відповідь - ні. Коли ми говоримо, що "в Європі вже два роки триває війна" - це речення, якого ми не повинні були б говорити. Ми мали б підтримувати вас набагато більше, тому що Україна не може виграти війну без озброєнь. Просто слів недостатньо", - наголосила вона.

За словами прем'єра, найважливіше зрозуміти, що Росія не шукає миру. Вона зауважила, що навіть зараз РФ продовжує трансформувати себе в економіку воєнного часу.

"Росія не хоче миру і ми повинні розуміти це. Росія не хоче миру і вона зараз трансформує себе в економіку воєнного часу. Тому нам треба прискоритися. Незалежно від того, що трапиться в США, Європа має бути готова захистити себе. А щоб захистити себе, ми повинні захистити Україну, тому що Україна - це Європа. Нам більше не потрібні слова, нам потрібні рішення", - підкреслила прем'єр.

Мюнхенська безпекова конференція

Президент України Володимир Зеленський цього року особисто бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Минулого року він виступив в онлайн-форматі.

Сьогодні президент виступив на Мюнхенській конференції. Головною темою була загарбницька війна в Україну, яку розв'язала Росія. Також глава держави зробив декілька заяв про Авдіївку, Трампа, Путіна.

Головні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції - у нашому матеріалі.

Також у Мюнхені президент зустрівся з прем'єрами Данії, Нідерландів, президентом Азербайджану та віце-президенткою США.

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