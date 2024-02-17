Россия не хочет мира, нам нужно ускориться и защитить Украину, - премьер Дании

Фредериксен отметила, что сейчас, по ее мнению, мир делает недостаточно для того, чтобы Украина могла изгнать агрессора со своих территорий.

"Делаем ли мы достаточно? Ответ - нет. Когда мы говорим, что "в Европе уже два года идет война" - это предложение, которого мы не должны были бы говорить. Мы должны были бы поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов недостаточно", - подчеркнула она.

По словам премьера, самое важное понять, что Россия не ищет мира. Она отметила, что даже сейчас РФ продолжает трансформировать себя в экономику военного времени.

"Россия не хочет мира и мы должны понимать это. Россия не хочет мира и она сейчас трансформирует себя в экономику военного времени. Поэтому нам надо ускориться. Независимо от того, что случится в США, Европа должна быть готова защитить себя. А чтобы защитить себя, мы должны защитить Украину, потому что Украина - это Европа. Нам больше не нужны слова, нам нужны решения", - подчеркнула премьер.

Мюнхенская конференция безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году лично участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. В прошлом году он выступил в онлайн-формате.

Сегодня президент выступил на Мюнхенской конференции. Главной темой была захватническая война в Украине, которую развязала Россия. Также глава государства сделал несколько заявлений об Авдеевке, Трампа, Путина.

Главные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции - в нашем материале.

Также в Мюнхене президент встретился с премьерами Дании, Нидерландов, президентом Азербайджана и вице-президентом США.

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