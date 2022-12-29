Росія не хоче миру: у Британії відреагували на сьогоднішній масований обстріл

"Росія запустила ракети по Україні, включно з Києвом і Львовом. Поранені цивільні особи. РФ відкидає мирний план Зеленського. Росія не хоче миру з Україною. Росія хоче підкорити Україну", - написала вона.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього масованого удару Росії по території України.

Зазначимо, що ворог випустив по Україні більше 69 ракет, а сили ППО знищили 54 з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.