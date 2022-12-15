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Росія хоче легалізувати воєнні злочини. Подоляк закликав до трибуналу

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація готується зняти відповідальність зі своїх солдатів за воєнні злочини на території України. Відповідні кроки нікчемної країни не повинні уникнути міжнародного правосуддя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, відповідні кроки, є спробою легалізувати мародерства. вбивства та ґвалтування російських солдатів по відношенню до українців.

"Зняття Держдумою Росії відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені "в інтересах Росії" - це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал?", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Держдумі Росії у першому читанні підтримали законопроєкт, який пропонує скасувати покарання за злочини, вчинені на окупованій території України нібито "в інтересах РФ".

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