Росія хоче легалізувати воєнні злочини. Подоляк закликав до трибуналу

Російська Федерація готується зняти відповідальність зі своїх солдатів за воєнні злочини на території України. Відповідні кроки нікчемної країни не повинні уникнути міжнародного правосуддя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Зняття Держдумою Росії відповідальності за злочини на окупованих територіях, що були здійснені "в інтересах Росії" - це фактична легалізація мародерств, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів російської держави. Тепер розумієте, навіщо потрібен міжнародний спецтрибунал?", - пише радник голови Офісу президента.

Як відзначив Подоляк, відповідні кроки, є спробою легалізувати мародерства. вбивства та ґвалтування російських солдатів по відношенню до українців.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Держдумі Росії у першому читанні підтримали законопроєкт, який пропонує скасувати покарання за злочини, вчинені на окупованій території України нібито "в інтересах РФ".

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