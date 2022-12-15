RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия желает легализовать военные преступления. Подоляк призвал к трибуналу

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация готовится снять ответственность со своих солдат за военные преступления на территории Украины. Соответствующие шаги ничтожной страны не должны уйти от международного правосудия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, ответные шаги являются попыткой легализовать мародерства. убийства и изнасилования русских солдат по отношению к украинцам.

"Снятие Госдумой России ответственности за преступления на оккупированных территориях, совершенных "в интересах России" - это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как основных инструментов российского государства. Теперь понимаете, зачем нужен международный спецтрибунал?", - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Госдуме России в первом чтении поддержали законопроект, предлагающий отменить наказания за преступления, совершенные на оккупированной территории Украины якобы "в интересах РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине