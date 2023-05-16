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Росія хоче легалізувати депортацію з окупованих територій України

Фото: Росія хоче легалізувати депортацію з окупованих територій України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські чиновники хочуть легалізувати депортацію українців з тимчасово окупованих територій у разі "порушень правил воєнного стану".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це заявив член Ради федерації РФ Андрій Клішас.

За його словами, до Держдуми внесли поправки до указів російського диктатора Володимира Путіна щодо запровадження воєнного стану в окупованих регіонах України.

"Зокрема, на підставі указів президента РФ на території, на якій запроваджено воєнний стан, вживаються такі заходи як адміністративне затримання на строк до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених указами президента РФ, а також примусове та контрольоване переміщення громадян з відповідної території на території, на яких воєнний стан не введений", - зазначив Клішас.

Варто зауважити, що з 20 жовтня 2022 року Росія нібито "ввела воєнний стан" у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму росіяни посилили тиск на кримських татар під виглядом "боротьби з диверсантами".

Також ми писали, що на півдні України росіяни посилили репресії проти тих, хто відмовляється брати паспорт РФ.

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