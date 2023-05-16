Россия хочет легализовать депортацию из оккупированных территорий Украины

По его словам, в Госдуму внесли поправки в указы российского диктатора Владимира Путина о введении военного положения в оккупированных регионах Украины.

"В частности, на основании указов президента РФ на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено", - отметил Клишас.

Стоит заметить, что с 20 октября 2022 года Россия якобы "ввела военное положение" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в районах Запорожской и Херсонской областях, которые контролируются российскими войсками.