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Росіяни посилили репресії проти кримських татар під виглядом "боротьби з диверсантами"

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Субота 25 березня 2023 23:08
Росіяни посилили репресії проти кримських татар під виглядом "боротьби з диверсантами" Фото: росіяни посилили репресії проти кримських татар під виглядом "боротьби з диверсантами" (crimean-solidarity.org)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму росіяни посилили тиск на кримських татар. Такий крок прикривають "боротьбою з диверсантами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова в Telegram.

"Окупанти активізували у тимчасово захопленому Криму "контрдиверсійний режим" і тиснуть на кримських татар. Головний акцент зроблено на переслідуванні та посиленні репресій проти корінного народу півострова", - написав Назаров.

За його словами, росіяни збільшили кількість співробітників спецслужб, які стежать за корінним народом півострова, та активно прослуховують мобільні пристрої. Також фіксується збільшення затримань та видачі повісток кримським татарам.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що Росія незаконно утримує 180 політв'язнів. Більшість із них - кримські татари.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, мир неможливий без повернення Криму.

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