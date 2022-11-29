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Росія з "Граду" обстріляла житлові будинки Лимана: є жертва та поранені

Фото: Росія з "Граду" обстріляла житлові будинки Лимана (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 29 листопада, російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області, вибравши своєю ціллю житловий сектор. Через обстріл, який вівся з "Града", одна людина загинула, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з РСЗВ "Град" по житловому сектору. 1 людина загинула, 3 - поранені", - розповів він.

За його словами, їм надається необхідна медична допомога.

Звільнення Лимана

1 жовтня ЗСУ увійшли до Лимана (Донецька область). На той момент там точилися бої. На момент звільнення міста в районі Лимана вже було звільнено п'ять населених пунктів - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишеве та Ставки. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Лиман повністю зачищений від російських окупантів.

Як повідомлялося, 7 листопада, вже після визволення міста від окупантів, через обстріл Лимана (Донецька область) було пошкоджено будівлю ДСНС, внаслідок чого один працівник отримав поранення.

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