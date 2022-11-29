Россия из "Града" обстреляла жилые дома Лимана: есть жертва и раненые

Во вторник, 29 ноября, российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области, выбрав своей целью жилой сектор. Из-за обстрела, который велся из "Града", один человек погиб, еще трое людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

1 октября ВСУ вошли в Лиман (Донецкая область) . В тот момент там шли бои. К моменту освобождения города в районе Лимана уже были освобождены пять населенных пунктов - Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки . Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.

По его словам, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

"Лиман, Донецкая область. Оккупанты нанесли удар с РСЗО "Град" по жилому сектору. 1 человек погиб, 3 - ранены", - рассказал он.

Как сообщалось, 7 ноября, уже после освобождения города от оккупантов, из-за обстрела Лимана (Донецкая область) было повреждено здание ГСЧС, в результате чего один работник получил ранение.

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