Росія готувала удари по "оборонці" на Закарпатті, навідника спіймала СБУ

Контррозвідка СБУ затримала на Закарпатті чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку. Він збирав інформацію про оборонні підприємства на заході України для підготовки майбутніх атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Що встановило слідство

За даними СБУ, затриманий працював на місцевому заводі та був завербований російською спецслужбою.

Слідчі з'ясували, що він:

відстежував адреси оборонних підприємств;

збирав інформацію про продукцію та обсяги виробництва;

вивчав режим роботи об'єктів;

отримував персональні дані працівників.

У спецслужбі вважають, що ці відомості росіяни планували використати для підготовки повітряних ударів по підприємствах оборонно-промислового комплексу України та можливих терактів проти посадовців і розробників.

Як діяв агент

За матеріалами справи, чоловік отримував потрібну інформацію під час спілкування зі своїми колишніми колегами, які працюють на різних оборонних підприємствах.

Під час розмов він нібито цікавився досвідом роботи та новими розробками галузі. Таким чином, за версією слідства, він намагався непомітно отримати необхідні для російської розвідки дані.

Також правоохоронці встановили, що зібрану інформацію агент передавав через свого батька, який проживає у Калінінграді та, за даними слідства, співпрацює з російською спецслужбою.

Фото: СБУ викрила працівника заводу, який працював на російську розвідку (t.me/SBUkr)

Чоловік планував працевлаштуватися на інше оборонне підприємство для продовження збору інформації.

