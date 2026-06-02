ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия готовила удары по "оборонке" на Закарпатье, наводчика поймала СБУ

12:46 02.06.2026 Вт
2 мин
Что нашли в телефоне подозреваемого?
aimg Елена Чупровская
Россия готовила удары по "оборонке" на Закарпатье, наводчика поймала СБУ Фото: Готовил данные для атак по заводам ОПК - СБУ задержала агента российской разведки ( facebook com SecurSerUkraine)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Контрразведка СБУ задержала на Закарпатье мужчину, которого подозревают в работе на российскую военную разведку. Он собирал информацию об оборонных предприятиях на западе Украины для подготовки будущих атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Читайте также: Наводила удары по ВСУ и прятала дома боевика: агента РФ разоблачили в Донецкой области

Что установило следствие

По данным СБУ, задержанный работал на местном заводе и был завербован российской спецслужбой.

Следователи выяснили, что он:

  • отслеживал адреса оборонных предприятий;
  • собирал информацию о продукции и объемах производства;
  • изучал режим работы объектов;
  • получал персональные данные работников.

В спецслужбе считают, что эти сведения россияне планировали использовать для подготовки воздушных ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и возможных терактов против должностных лиц и разработчиков.

Как действовал агент

По материалам дела, мужчина получал нужную информацию во время общения со своими бывшими коллегами, которые работают на различных оборонных предприятиях.

Во время разговоров он якобы интересовался опытом работы и новыми разработками отрасли. Таким образом, по версии следствия, он пытался незаметно получить необходимые для российской разведки данные.

Также правоохранители установили, что собранную информацию агент передавал через своего отца, который проживает в Калининграде и, по данным следствия, сотрудничает с российской спецслужбой.

Россия готовила удары по &quot;оборонке&quot; на Закарпатье, наводчика поймала СБУФото: СБУ разоблачила работника завода, который работал на российскую разведку (t.me/SBUkr)

Мужчина планировал трудоустроиться на другое оборонное предприятие для продолжения сбора информации.

у>

Как ранее сообщало РБК-Украина, СБУ задержала агента РФ, которого подозревают в наведении ракет "Искандер" по Одессе. По данным следствия, он передавал врагу координаты объектов для ракетных ударов.

Также на днях правоохранители задержали 18-летнего агента РФ. По версии следствия, он корректировал российские удары по территории Украины и передавал оккупантам информацию о целях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Война в Украине
Новости
Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра
Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны