Россия готовила удары по "оборонке" на Закарпатье, наводчика поймала СБУ

Контрразведка СБУ задержала на Закарпатье мужчину, которого подозревают в работе на российскую военную разведку. Он собирал информацию об оборонных предприятиях на западе Украины для подготовки будущих атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Что установило следствие

По данным СБУ, задержанный работал на местном заводе и был завербован российской спецслужбой.

Следователи выяснили, что он:

отслеживал адреса оборонных предприятий;

собирал информацию о продукции и объемах производства;

изучал режим работы объектов;

получал персональные данные работников.

В спецслужбе считают, что эти сведения россияне планировали использовать для подготовки воздушных ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и возможных терактов против должностных лиц и разработчиков.

Как действовал агент

По материалам дела, мужчина получал нужную информацию во время общения со своими бывшими коллегами, которые работают на различных оборонных предприятиях.

Во время разговоров он якобы интересовался опытом работы и новыми разработками отрасли. Таким образом, по версии следствия, он пытался незаметно получить необходимые для российской разведки данные.

Также правоохранители установили, что собранную информацию агент передавал через своего отца, который проживает в Калининграде и, по данным следствия, сотрудничает с российской спецслужбой.

Фото: СБУ разоблачила работника завода, который работал на российскую разведку (t.me/SBUkr)

Мужчина планировал трудоустроиться на другое оборонное предприятие для продолжения сбора информации.

