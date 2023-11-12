Росія готується до зими, але повітряний щит України міцніший, ніж торік, - Зеленський

"Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що Росія готується до зими.

"І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів", - заявив президент.

Він подякував всім партнерам, які допомогли Україні з ППО. Зокрема, Сполученим Штатам, Німеччині, Франції, Британії, Норвегії, Італії, Румунії, Швеції, Нідерландам, Словаччині, Чехії, Болгарії, Польщі, державам Балтії та іншим країнам.

"Петріоти", "Насамси", "Айріси", "Рейвени", "Хоки", інші системи. Не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніший, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним", - заявив Зеленський.

Він також закликав всіх підтримувати Україну у світі та допомагати посилювати захист.

"Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя. І я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист", - заявив президент.

ППО для України

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом щодо допомоги від наших партнерів й союзників. Зокрема, це неодноразово ставало однією із головних тем для переговорів під час засідання "Рамштайну".

За словами президент України Володимира Зеленського, ймовірно, що енергетичний терор Російської Федерації цієї зими може посилитись. Також він розповів про те, що наша країна просить у деяких союзників системи ППО лише на зиму на тлі можливих атак.

В жовтні Юрій Ігнат підтвердив інформацію про те, що Україна візьме в оренду системи протиповітряної оборони, аби посилити свій захист. Водночас країни, які нададуть таку послугу, не розкриваються.

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