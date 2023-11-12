Россия готовится к зиме, но воздушный щит Украины крепче, чем в прошлом году, - Зеленский

"Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовыми к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия готовится к зиме.

"И у нас в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, на ответах террористам, на всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов", - заявил президент.

Он поблагодарил всех партнеров, которые помогли Украине с ПВО. В частности, Соединенным Штатам, Германии, Франции, Великобритании, Норвегии, Италии, Румынии, Швеции, Нидерландам, Словакии, Чехии, Болгарии, Польше, государствам Балтии и другим странам.

"Петриоты", "Насамсы", "Айрисы", "Рейвены", "Хоки", другие системы. Не обо всем сейчас можем говорить открыто, но украинский воздушный щит уже сильнее, чем в прошлом году. Уже другие возможности, но еще не полная защита всей территории, к сожалению. И мы работаем, чтобы сделать его еще более сильным", - заявил Зеленский.

Он также призвал всех поддерживать Украину в мире и помогать усиливать защиту.

"Каждая страна, каждый лидер, которые помогают нам усиливать ПВО, помогают защищать жизнь. И я призываю всех украинцев, украинок, всех тех, чей голос в мире слышат, наших журналистов, всех тех, кто поддерживает Украину в мире, помогать усиливать защиту", - заявил президент.

ПВО для Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом помощи от наших партнеров и союзников. В частности, это неоднократно становилось одной из главных тем для переговоров на заседании "Рамштайна".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, что энергетический террор Российской Федерации этой зимой может усилиться . Также он рассказал о том, что наша страна просит некоторых союзников системы ПВО только на зиму на фоне возможных атак.

В октябре Юрий Игнат подтвердил информацию о том, что Украина возьмет в аренду системы противовоздушной обороны , чтобы усилить свою защиту. В то же время страны, которые окажут такую услугу, не раскрываются.

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