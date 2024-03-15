Росія готується до війни з НАТО, це може статися протягом 10 років, - розвідка Естонії

Керівники зовнішньої та військової розвідки Естонії заявили в інтерв'ю видання, що через два роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль реструктурує та розширює армію, очікуючи конфлікту з НАТО протягом 10 років.

Естонські розвідники зазначають, що Росії вдалося переналаштувати економіку на воєнні рейки, тому "все більш-менш знову йде за планом" для РФ.

Як заявив генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін, російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни та адаптуються з нехарактерною швидкістю.

"Схоже, що росіяни в принципі перетворюються на організацію, яка навчається в армії", - сказав він.

Росін додав, що росіяни завжди "вирішували проблеми" завдяки масовості. На його думку, реформи російської, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з "великою вогневою потужністю та артилерією".

Естонський розвідник вважає, що війна Росії з НАТО не є неминучою, але ще можна багато зробити для стримування Кремля.

"Конкретне завдання, полягає в тому, щоб зробити Україну успішною у цій війні, тому що майбутнє Європи сильно залежить від результату цієї війни", - заявив Росін.

Ймовірність війни РФ і НАТО

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на війні проти України.

Новий президент Фінляндії нещодавно заявив, що вважає малоймовірним напад РФ на його країну, яка тепер є членом НАТО.