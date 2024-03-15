Россия готовится к войне с НАТО, это может произойти в течение 10 лет, - разведка Эстонии

Руководители внешней и военной разведки Эстонии заявили в интервью изданию, что спустя два года после полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль реструктурирует и расширяет армию, ожидая конфликта с НАТО в течение 10 лет.

Эстонские разведчики отмечают, что России удалось перенастроить экономику на военные рельсы, поэтому "все более-менее снова идет по плану" для РФ.

Как заявил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, российские полководцы научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с нехарактерной скоростью.

"Похоже, что россияне в принципе превращаются в организацию, которая учится в армии", - сказал он.

Росин добавил, что россияне всегда "решали проблемы" с помощью массовости. По его мнению, российские реформы, вероятно, приведут к созданию низкотехнологичного войска советского образца с "большой огневой мощностью и артиллерией".

Эстонский разведчик считает, что война России с НАТО не является неизбежной, но еще можно многое сделать для сдерживания Кремля.

" Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от результата этой войны", - заявил Росин.

Вероятность войны РФ и НАТО

Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых германские вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

В Министерстве обороны Литвы прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО, потому что Москва сосредоточилась на войне против Украины.

Новый президент Финляндии недавно заявил, что считает маловероятным нападение РФ на его страну, ныне являющуюся членом НАТО.